İran’da ilaç sıkıntısı artıyor
SAVAŞ, yaptırımlar ve enflasyon İran'ı yüzlerce ilaçtan mahrum bırakıyor. Parasetamol ve insülin gibi temel ilaçların fiyatları fırlarken, yüzlerce ilaçta tedarik krizi yaşanıyor. İran'da sağlık harcamalarının yüzde 70'inden fazlası hastaların cebinden çıkıyor. Bu durum dar gelirlileri tedaviden mahrum bırakıyor. İran ilaç sektörü, yüzlerce ilaçta yaşanan tedarik sıkıntısı, temel ilaçlardaki altı katına varan fiyat artışları ve çöken tedarik zincirleriyle karşı karşıya. ABD ile savaşın yedinci ayına girmesi, yaptırımlar ve deniz ablukasının giderek ağırlaşan bilançosu bu krizi daha da derinleştiriyor. İran medyasına göre bu kıtlık, hayati ya da zorunlu kabul edilen yaklaşık 90 ilacı da kapsıyor.
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