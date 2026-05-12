İran’da İsrail bağlantılı silah kaçakçılığı yapan 5 şebeke çökertildi

İran'da, ülke genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlar sürüyor. Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen organize silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şebekelere operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, silah ve mühimmat sevkiyatına ilişkin yürütülen istihbarat ve operasyonel çalışmalar kapsamında "güvenliği tehdit eden organize 5 şebekenin" tespit edilerek çökertildiği ifade edildi.

20 KİŞİ YAKALANDI

Açıklamada, terör örgütleri ile silah ve mühimmat kaçakçılarıyla bağlantılı olduğu belirtilen 20 kişinin yakalandığı ifade edilerek, operasyonlarda 50'den fazla ateşli silah, 70 kilogram patlayıcı madde ile 2 bin adet mermi ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "Halkın güvenliği ve huzuru, güvenlik kurumlarının kırmızı çizgisidir. Ülkenin istikrarı ve güvenliğine yönelik her türlü tehdit, anında ve kararlı şekilde karşılık bulacaktır" ifadelerine yer verildi.

