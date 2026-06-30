İran’da kanlı pusu: Anne ve baba öldürüldü! Dikkat çeken ‘İsrail’ detayı

İran devlet televizyonunun haberine göre, dün gece ülkenin güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinin Seravan kentinde seyir halindeki bir otomobil silahlı kişiler tarafından hedef alındı.

Saldırıda, Emir Hasan Erbabi ile karısı hayatını kaybederken üç yaşındaki çocukları da yaralandı.

Silahlı saldırının ABD-İsrail ile bağlantılı bir terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Olayla ilgili detayların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör