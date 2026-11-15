İran’da katliam gibi kaza: İşçi otobüsü devrildi! 12 ölü
İran’ın İlam eyaletinde işçileri taşıyan servis otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından açıklanan bilanço ağırlaştı; hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye, yaralı sayısı 15’e ulaştı.
Fars Haber Ajansı, İlam Eyaleti Abadan Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, İlam eyaletindeki NGL Dehloran Şirketi çalışanlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 12'ye çıktığı, yaralananların sayısının 15 olduğu bildirildi.
İŞÇİLERİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLMİŞTİ
Deşt-i Abbas kentinden Murmuri kentine giden işçileri taşıyan servis otobüsü, bölgede bulunan petrol kuyularının yakınlarında dün akşam saatlerinde devrilmiş, ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.
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