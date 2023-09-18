İran’da korku dolu anlar! Sokak ortasına çakıldı…

İran'ın Gorgan kentine düşen ve halkta korkuya yol açan cisimlerin insansız hava aracı (İHA) olduğu, olayda 2 kişinin yaralandığı açıklandı. Gülistan Eyaleti Vali Yardımcısı Ali Muhacir Nahardani, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, olaya ilişkin bilgi verdi.