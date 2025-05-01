İran’da korkutan deprem: Yaralılar var
İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Yetkililer, 23 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.
İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Rezevi Horasan eyaletine bağlı Roşthar ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Rezevi Horasan eyaletinin Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı köylerde küçük çaplı hasar meydana geldiği ve depremde 23 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.