İran’da Mossad casusuna idam!

Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Kurosh Keyvani'nin Mossad için çalıştığı tespit edildi.

Keyvani'nin İran'daki hassas noktalara ilişkin görüntü ve bilgileri İsrail istihbaratına aktardığı belirtildi.

YÜKSEK MAHKEME ONAYLADI

Casusluk suçlamasıyla yargılanan Keyvani'nin idam cezasının, yasal sürecin tamamlanmasının ardından Yüksek Mahkeme tarafından da onaylandığı bildirildi.

Yetkililer, idam cezasının sabah saatlerinde infaz edildiğini duyurdu.

İNTERNET ÜZERİNDEN İŞE ALINDI

Keyvani'nin, Mossad tarafından internet üzerinden işe alındığı ve ilk temasın Farsça konuşan bir ajan aracılığıyla kurulduğu ifade edildi.

Haziran 2025'te yaşanan çatışmalar sırasında Savojbolagh bölgesinde yakalanan Keyvani'nin üzerinde gelişmiş casusluk, istihbarat ve uydu iletişim ekipmanları bulunduğu aktarıldı.