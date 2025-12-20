İran’da Mossad casusuna idam! İsrail’e çalıştığı ortaya çıktı
İran’da İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’a çalışmakla suçlanan bir kişinin idam edildiği belirtildi. İran basını, Akil Keşaverz adlı İran vatandaşının İsrail lehine casusluk yapmak suçundan mahkûm edildiğini duyurdu.
Haberlere göre Keşaverz, Tel Aviv ile istihbarat işbirliği yapmak, İran'ın hassas askeri ve güvenlik tesislerini gözetlemek ve bu tesislere ait görüntüleri kaydetmekle suçlandı.
İSRAİL ORDUSU VE MOSSAD'LA TEMAS
Keşaverz'in hem İsrail ordusu hem de Mossad ile farklı kanallar üzerinden iletişim halinde olduğu belirtilirken, verilen idam cezasının infaz edildiği bildirildi.