İran’da Nevruz Bayramı 132 can aldı

İran Trafik Polisi Müdürlüğü, Nevruz Bayramı öncesi yaşanan trafik olaylarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Son beş günde meydana gelen trafik kazalarında 132 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 22 kişi de yaralandı" denildi.

Kazaların büyük çoğunluğunun yorgunluk, dikkatsizlik ve hatalı sollama gibi nedenlerle meydana geldiği vurgulanan açıklamada sürücülerden kurallara uymaları istendi.