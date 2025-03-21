İran'da Nevruz Bayramı 132 can aldı
İran’da Nevruz Bayramı öncesi şehirler arası yollarda hareketliliğin arttığı İran'da son 5 günde 132 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği bildirildi.
İran Trafik Polisi Müdürlüğü, Nevruz Bayramı öncesi yaşanan trafik olaylarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Son beş günde meydana gelen trafik kazalarında 132 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 22 kişi de yaralandı" denildi.
Kazaların büyük çoğunluğunun yorgunluk, dikkatsizlik ve hatalı sollama gibi nedenlerle meydana geldiği vurgulanan açıklamada sürücülerden kurallara uymaları istendi.