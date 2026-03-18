İran’da nükleer tesise füze isabet etti! Buşehr hedef alındı

İran Atom Enerjisi Kurumu, Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına bir füzenin isabet ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, füzenin doğrudan santral binasına değil, tesis sahasına düştüğü belirtildi.

CAN KAYBI VE HASAR YOK

Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadığını, santralin hiçbir bölümünün zarar görmediğini açıkladı.

Açıklamada, nükleer tesislere yönelik saldırı girişimlerine sert tepki gösterilerek olası bir radyasyon sızıntısının yaratacağı tehlikeye dikkat çekildi.

"Bu tür eylemler, Basra Körfezi ülkeleri de dahil olmak üzere tüm bölge için onarılamaz sonuçlar doğurabilir" uyarısında bulunuldu.