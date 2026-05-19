İran’da patlamamış bomba faciası: Devrim Muhafızı öldü
İran Devrim Muhafızları mensubu Hamid Hani, Tahran’da tespit edilen patlamamış mühimmatları imha etmeye çalıştığı sırada yaşamını yitirdi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Hamid Hani, Tahran'da tespit edilen ABD-İsrail'in infilak etmeyen bombalarını etkisiz hale getirme görevi sırasında yaşamını yitirdi.
Hani için memleketi Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti'nin Burucen ilçesinde cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.
