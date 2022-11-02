İran’da polisin bir göstericiyi darbettiği ve ateş ettiği görüntülere tepki

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan gösterilere polisin sert müdahalesi eleştirilirken, sosyal medyada yayımlanan "polisler tarafından darbedilen ve yakın mesafeden tüfekle vurulan" göstericinin videosu tepkilere neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, başkent Tahran'ın Nazi Abad Mahallesi'nde kaydedildiği öne sürülen video kaydında kalabalık bir polis grubu bir göstericiyi darbediyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Aldığı darbeler nedeniyle yere düşen göstericiyi bir evin giriş kısmına çeken polisler, burada da göstericiyi coplarla darbetmeyi sürdürüyor. Görüntülerde ayrıca sokaktan geçen motosikletli bir polisin göstericiye yaklaşarak, yakın mesafeden tüfekle ateş ettiği görülüyor. Videonun hangi tarihte çekildiğine dair bilgi verilmezken, İranlı muhalif aktivistler, görüntünün son günlerdeki gösterilere ait olduğunu ileri sürdü.

Olayla ilgili henüz İranlı yetkililerden açıklama yapılmadı. Güney Tahran'da bulunan Nazi Abad Mahallesi'nde yaşayanlar, çoğunlukla muhafazakarlara yakın ve rejimi desteklemeleriyle biliniyor.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi İran'da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Ülke genelindeki gösterilerde 10 binden fazla kişinin gözaltına alındığı öne sürülürken, İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 253'e yükseldiğini açıkladı.