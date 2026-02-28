İran’da protesto! ABD-İsrail'in saldırılarına karşı halk meydanlarda toplandı
İran'ın başkenti Tahran’daki Filistin meydanında toplanan İranlılar, ABD-İsrail'in saldırılarını protesto ediyor. Protestocular, saldırıları kınayan pankartlar taşırken, meydanda sık sık ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan kalabalık gruplar ABD ve İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.
Protestocular, saldırıları kınayan pankartlar taşırken, meydanda sık sık ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi.
"TAVİZ YOK, TESLİMİYET YOK, AMERİKA'YA KARŞI SAVAŞ" SLOGANI
Ellerinde İran bayraklarıyla meydana gelerek, "Taviz yok, teslimiyet yok, Amerika'ya karşı savaş" sloganları atan İranlılar, dayanışma ve direniş mesajları verdi.
Meydanda toplanan İranlılar, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Silahlı Kuvvetlere destek sloganları da attı.
ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.
İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.