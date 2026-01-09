İran’da protestolar sırasında bir savcı yanarak hayatını kaybetti

Kuzey Horasan Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, farklı bölgelerden kente geldiği belirtilen provokatörler, içinde savcı Ali Ekber Hüzeyinzade ile emniyet görevlilerinin bulunduğu konteyneri ateşe verdi.

Açıklamada, göstericilerin itfaiye ekiplerinin müdahalesine izin vermediği, bu nedenle savcı Hüzeyinzade ile beraberindeki emniyet mensuplarının alevlerin arasında kalarak hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei de savcı Ali Ekber Hüzeyinzade'nin ölümü üzerine bir taziye mesajı yayımladı.

⁠İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısında yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli "İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA)", dün şu ana kadar gösterilerde 8'i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocakta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e, gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının da 66'ya yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.