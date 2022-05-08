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Giriş Tarihi: 8.5.2022 15:42 Son Güncelleme: 8.5.2022 16:00

İran'da sahte içki can aldı! 10 kişi öldü, 65 kişi tedavi görüyor

AA
İran’da sahte içki can aldı! 10 kişi öldü, 65 kişi tedavi görüyor

İran'da sahte içki krizi yaşanıyor. Ülkenin Hürmüzgan eyaletinde sahte içki nedeniyle 75 kişi zehirlendi. Hastaneye kaldırılanlar arasında 10 kişi kurtarılamadı. 4 kişinin durumu ise halen kritik.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde sahte içkiden zehirlenen 75 kişiden 10'u hayatını kaybetti. Hürmüzgan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Fatma Nevruziyan, Tasnim Haber Ajansına, Hürmüzgan eyaletinin merkez şehri Bender Abbas'ta sahte içkiden zehirlenenlere ilişkin bilgi verdi.

4 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Nevruziyan, "Bender Abbas kentinde sahte içkiden zehirlenen 75 kişi hastanelere başvurdu. Söz konusu hastalardan 10 kişi hayatını kaybetti." dedi. Ölenlerden birinin kadın olduğunu dile getiren Nevruziyan, 4 kişinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

ALKOL YASAK

Müslüman vatandaşlar için alkol satışı ve tüketiminin yasak olduğu İran'da, alkollü içecekler kaçak yollarla ülkeye sokulabildiği gibi bazı ev ve merdiven altı atölyelerde de üretiliyor. iran yasalarına göre, alkollü içki üreten, alım veya satımını yapanlar hapis ve kırbaç cezasına çarptırılıyor.

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İran'da sahte içki can aldı! 10 kişi öldü, 65 kişi tedavi görüyor
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