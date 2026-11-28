İranlı sözcü Kirmanpur, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, sahte içki tüketimine ilişkin istatistik paylaştı.

Paylaşılan istatistiklere göre, son bir ayda ülkenin çeşitli bölgelerinde sahte içki tüketimine bağlı alkol zehirlenmesi nedeniyle en az 32 kişi yaşamını yitirirken 833 kişide ise zehirlenmeye bağlı olarak çeşitli rahatsızlıklar meydana geldi.

İstatistiklerde, alkolden zehirlenen 833 kişiden 673'ünün hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği, 160 kişinin ise tedavisinin sürdüğü bilgisi yer aldı.

Alkol tüketiminin yasak olduğu İran'da, kaçak içki üretiminde bazen etil alkol yerine daha ucuz olan metil alkolün kullanıldığı, bunun da ölüm ve görme kaybına yol açan zehirlenmelere neden olduğu belirtiliyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör