İran’da sel felaketi: 1 ölü, 2 yaralı!
İran'ın Gülistan eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında sel meydana geldi. Doğal afet nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.
İran devlet televizyonuna konuşan Gülistan Kriz Yönetimi Daire Başkanı Abdulgafur Garavi doğal afetlere ilişkin bilgi verdi.
Garavi, Gülistan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin kaybolduğunu belirtti.
Gülistan eyaletine bağlı Minudeşt ilçesinde 14 köy yolunun kapandığını ve 19 köyde ise elektrik kesintisinin yaşandığını belirten İranlı yetkili, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
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