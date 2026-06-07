İran’da sıcak saatler: Silahlı çatışmada 5 kişi öldü

İran’ın güneydoğusundaki Seravan ilçesinde güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada 4 silahlı kişi ve 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

İran’da sıcak saatler: Silahlı çatışmada 5 kişi öldü
AA

Fars Haber Ajansının emniyet kaynaklarından aktardığına göre, İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde bulunan Seravan ilçesinde güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.

Çatışmada silahlı grubun 4 üyesi öldürülürken, güvenlik güçlerinden ise 1 personelin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İRAN

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