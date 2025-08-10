İran’da silahlar konuştu: Emniyet güçleri ile silahlı grup arasında çatışma çıktı
İran’da emniyet güçleri ile silahlı bir grup arasında kanlı çatışma yaşandı. Olayda 4 kişi yaşamını yitirdi.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçleriyle silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.
"Ana" Haber Ajansı'na göre, Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Muhammed Rıza İshaki konuya ilişkin bilgi verdi.
İshaki, "Seravan polis karakoluna saldırı düzenleyen Ceyşul Zulüm (Ceyşul Adl) örgütü mensuplarının emniyet güçleriyle girdiği çatışmada 3 terörist öldürüldü, 2 kişi yakalandı." dedi.
İranlı yetkili aynı çatışmada bir emniyet görevlisinin de hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.
"CEYŞUL ADL" ÖRGÜTÜ NEDİR?
Ülkenin güneydoğusunda Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" isimli örgütün çeşitli eylemlerine sahne oluyor.