İran’da silahlar konuştu: Emniyet güçleri ile silahlı grup arasında çatışma çıktı

İranlı yetkili aynı çatışmada bir emniyet görevlisinin de hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

"Ana" Haber Ajansı'na göre, Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Muhammed Rıza İshaki konuya ilişkin bilgi verdi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçleriyle silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.

"CEYŞUL ADL" ÖRGÜTÜ NEDİR?

Ülkenin güneydoğusunda Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" isimli örgütün çeşitli eylemlerine sahne oluyor.