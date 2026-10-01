İran’da silahlı gruba operasyon: 6 kişi öldürüldü

İran Devrim Muhafızları, alınan istihbaratın ardından Zahidan’da bir noktaya operasyon düzenlendiğini duyurdu. Çıkan çatışmada 6 silahlı grup üyesinin öldürüldüğü ve olay yerinde çok sayıda patlayıcı madde bulunduğu belirtildi.

İran’da silahlı gruba operasyon: 6 kişi öldürüldü
AA
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri'ne bağlı Kudüs Karargahı, Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan kentinde gerçekleştirilen operasyona ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Alınan istihbarat üzerine bölgedeki bir noktaya operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, güvenlik güçleri ile "terörist grup" arasında çatışma çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, silahlı grup üyesi 6 kişinin öldürüldüğü ve olay yerinde çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildiği kaydedildi.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İRAN

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