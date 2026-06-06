İran’da silahlı gruplarla güvenlik güçleri arasında çatışma: 6 kişi öldü

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Emniyet Teşkilatı'na bağlı Sınır Polisi Komutanı Tuğgeneral Ali Ekber Cavidan, Zabul kentinde güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktığını belirtti.

SİLAHLI GRUP ÜYESİ 6 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Cavidan, çatışmada, ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan silahlı grubun 6 üyesinin öldürüldüğünü, bölgede yapılan aramada ise çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği söyledi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör