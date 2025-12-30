İran’da soğuk hava alarmı: Protestoların gölgesinde okullar tatil edildi

Fars Haber Ajansı'na göre ilgili valilikler; okul, üniversite ve banka gibi resmi kurumların çarşamba günü tatil edileceğini açıkladı.

31 eyaletin bulunduğu İran'da, soğuk hava nedeniyle tatil ilan edilen eyaletlerin Tahran'ın yanı sıra Hemedan, Kum, Elburz, Merkezi, Yezd, Lorestan, Kuzey Horasan, Razavi Horasan, Kirmanşah, Kürdistan, Erdebil, Zencan, İlam, Kirman, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Fars, Çaharmahal ve Bahtiyari, Doğu Azerbaycan, Mazenderan ve Geylan olduğu bildirildi.