İran’da su alarmı: Barajların yüzde 67’si boş
İranlı yetkili, ülke genelinde yaşanan ciddi kuraklığa dikkati çekerek, barajların yüzde 67'sinin boş olduğunu ve ekim ayında 15 eyalette hiç yağış kaydedilmediğini bildirdi.
İran devlet televizyonuna konuşan Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ali Seyidzade, ekim ayında ülke genelinde sadece 2,2 milimetre yağış kaydedildiğini söyledi.
Seyidzade, "Barajlarımızın yüzde 67'si boş durumda. Ekim ayında 15 eyalette hiç yağış kaydedilmemesi endişe verici bir durum. Geçen yılın aynı döneminde 13 milimetre yağış almıştık. Uzun dönem ortalamasına göre yağışlarda yüzde 77, geçen yıla göre ise yüzde 83 azalma yaşandı." dedi.
Su boru hatlarındaki kayıp oranının yaklaşık yüzde 15 olduğunu belirten İranlı yetkili, su tasarrufu ekipmanlarının kullanılmasıyla tüketimde yüzde 30'a varan azalma sağlanabileceğini ifade etti.
İran'da mevcut su tarifelerinin caydırıcı olmadığını söyleyen Seyidzade, aşırı su tüketen abonelerin daha yüksek ücret ödemesi için yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirtti.