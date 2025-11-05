İran’da su alarmı: Barajların yüzde 67’si boş

İran devlet televizyonuna konuşan Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ali Seyidzade, ekim ayında ülke genelinde sadece 2,2 milimetre yağış kaydedildiğini söyledi.

Seyidzade, "Barajlarımızın yüzde 67'si boş durumda. Ekim ayında 15 eyalette hiç yağış kaydedilmemesi endişe verici bir durum. Geçen yılın aynı döneminde 13 milimetre yağış almıştık. Uzun dönem ortalamasına göre yağışlarda yüzde 77, geçen yıla göre ise yüzde 83 azalma yaşandı." dedi.