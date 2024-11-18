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Haberler Dünya Haberleri İran’da silahlı gruplar emniyet güçlerine saldırdı: Silahlı çatışmada 2 Devrim Muhafızı personeli öldü
Giriş Tarihi: 18.11.2024 12:19 Son Güncelleme: 18.11.2024 12:22

İran’da silahlı gruplar emniyet güçlerine saldırdı: Silahlı çatışmada 2 Devrim Muhafızı personeli öldü

İran’da silahlı gruplar, güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi. Ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde gerçekleşen olayda Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı milisler kayıp verdi.

AA
İran’da silahlı gruplar emniyet güçlerine saldırdı: Silahlı çatışmada 2 Devrim Muhafızı personeli öldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçleri ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Devrim Muhafızları Ordusu konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda 2 Besic hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

SINIRDA FAALİYET GÖSTERİYORLAR

İran'da 'terör örgütü' kabul edilen Ceyşu'l Adl, "Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.

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İran’da silahlı gruplar emniyet güçlerine saldırdı: Silahlı çatışmada 2 Devrim Muhafızı personeli öldü
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