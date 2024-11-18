İran’da silahlı gruplar emniyet güçlerine saldırdı: Silahlı çatışmada 2 Devrim Muhafızı personeli öldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçleri ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Devrim Muhafızları Ordusu konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda 2 Besic hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.