İran’da türbe saldırısı! 26 yabancı uyruklu tutuklandı

İran İstihbarat Bakanlığı, İran'ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ türbesine yönelik gerçekleştirilen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiride, Şiraz'da gerçekleştirilen terör saldırısının yurtdışı kaynaklı olduğu belirtilerek, terör saldırısını gerçekleştiren tüm fail ve planlayıcıların tutuklandığı belirtildi. Toplamda 26 kişinin tutuklandığı belirtilen bildiride, "Tümü yabancı uyruklu olan ve aralarında Azerbaycan, Tacikistan ve Afganistan vatandaşlarının bulunduğu 26 kişi tutuklandı" ifadeleri kullanıldı.

Tutuklanan 26 kişinin Fars, Tahran, Elburz, Kirman, Kum ve Resevi Horasan eyaletlerinde yapılan takip ve operasyonlar sonucu tutuklandıkları belirtilen bildiride, Şah Çerağ türbesinde saldırıyı gerçekleştirenin "Subhan Komruni" adlı Tacikistan vatandaşı olduğu ve Afganistan uyruklu "Muhammed Ramez Reşidi" adlı kişi ile birlikte saldırıyı gerçekleştirdikleri belirtildi. Bildiride, "Saldırının tasarlayıcısı Azerbaycan uyruklu ve İran'a Tahran İmam Humeyni Havalimanından giriş yapıyor. Tahran'a ulaştıktan sonra tamamı yabancı uyruklulardan oluşan Afganistan merkezli DEAŞ yapılanmasına başkente varışını haber veriyor" ifadeleri kullanıldı.

Şah Çerağ türbesine 26 Ekim tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlenirken, türbeye yönelik terör eylemini gerçekleştiren ve yaralı olarak yakalanan saldırgan hastanede hayatını kaybetmişti.

