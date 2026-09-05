İran’da yakıt tankeri patladı: Çok sayıda ölü var

İran'ın batısındaki Senendec kenti yakınlarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Hamedan-Senendec karayolundaki kazaya akaryakıt yüklü bir tankerin de karıştığı ve kaza sonucunda patlama meydana geldiği bildirildi.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Alevler kısa sürede büyürken, olay yerinden gökyüzüne yoğun siyah duman yükseldi. Yetkililer, olayda 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, acil yardım ve kurtarma ekibi sevk edildi.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, Eyalet Acil Servis Başkanı Babak Hedayi, kurtarma ve acil yardım ekiplerinin olayın ilk anlarından itibaren bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü, yaralıların durumunun değerlendirilmesi ve olay yerinin güvenli hale getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Hedayi, kazanın nedeninin ve olayın diğer ayrıntılarının belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör