İran’da yeni lider oğul Hamaney iddiası
İran'da dini lider Ali Hamaney'in ölümü sonrası yeni dini liderin Ali Hamaney'in oğlu 57 yaşındaki Mücteba Hamaney olduğu iddia edildi. ABD Hazine Bakanlığı, 2019 yılında Mücteba Hameney'i yaptırımlar uygulanan kişiler listesine ekledi. Hamaney'in bazı sorumluluklarını, Devrim Muhafızları'nın yurtdışı kolu Kudüs Gücü ve Besic Güçleri komutanlarıyla yakın iş birliği içinde çalıştığı belirtilen Mücteba'ya devrettiği bildirildi. Kaynaklar Mücteba Hamaney'in Devrim Muhafızları ile yakın ilişkiler kurarak siyasi ve güvenlik kurumlarında nüfuz kazandığını ifade etti.