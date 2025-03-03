İran’da yer sarsıldı: Ekipler bölgeye gönderildi

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde yerel saatle 09.55'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yerin 28 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntıda can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Sistan ve Belucistan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilk yardım ekiplerinin bölgeye gönderildiği ve eyaletteki tüm ekiplerin hazır olarak bekletildiği ifade edildi.