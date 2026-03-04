İran’da yıkım büyük
İsrail ve ABD'nin saldırıları devam ederken, başkent Tahran sokaklarının görüntüsü savaşın acımasız yüzünü bir kez daha gösterdi. İletişim güvenliği gerekçesiyle İran'da telefon ve sosyal medya uygulamalarının kesildiği, bunun yerine İranlı mühendislerce geliştirilen Rubika uygulamasının kullanılmaya başlandığı aktarıldı. Uygulamaya erişim için İran GSM hattı gerektiği, yurtdışındaki İranlıların iletişimde zorlandığı ifade edildi. Türkiye'de yaşayan İranlı G.A., uygulamadan yakınlarıyla görüştüğünü söyledi.