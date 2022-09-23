İran’da yönetim yanlıları ile muhalifler sokaklarda

İran'da "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar sürerken, başkent Tahran'da cuma namazı sonrası "yönetime destek" yürüyüşü düzenlendi. Tahran Üniversitesi'nde kılınan cuma namazı sonrası yönetim yanlısı sloganlar atarak dışarı çıkan cemaate, dışarıda bekleyen kalabalık da katıldı. Bir haftadır süren yönetim karşıtı gösteriler tüm ülkeye yayılmış durumda. Şimdiye kadar güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışmalarda 17 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Ancak İranlı yetkililer, gösteriler sırasında yaşanan can kayıplarıyla ilgili net bir bilgi vermiyor. Canlı yayında konuşan devlet televizyonu spikeri ise "Maalesef bu olaylar sırasında polislerin de aralarında bulunduğu 26 kişi hayatını kaybetti" dedi. Çıkan olaylarda aralarında gazetecilerin de bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı.