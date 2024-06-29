İran’daki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ikinci tura kaldı: Favori Türk aday

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından önceki gün gerçekleşen kritik seçimden ikinci tur çıktı. 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemedi. Ülke genelinde 59 bin merkezde kurulan sandıklarda toplam 24 milyon 535 bin 185 oy kullanıldı. 10 milyon 415 bin 191 oy alan reformist aday Mesud Pezeşkiyan'ın oy oranı yüzde 42.5 oldu. Oyların 9 milyon 473 bin 298'ini alan muhafazakâr aday Said Celili ise seçimin ilk turunu yüzde 38.6'da oy oranı ile ikinci sırada tamamladı. Buna göre, reformistlerin tek adayı Pezeşkiyan ile muhafazakâr Celili, 5 Temmuz'da yapılacak ikinci tur seçimlerde yeniden yarışacak. Diğer iki adaydan Muhammed Bakır Kalibaf yüzde 13.8 ile üçüncü, Mustafa Purmuhammedi ise yüzde 0.8 ile dördüncü sırada yer aldı. Türk aday Pezeşkiyan, seçimin favorisi olarak gösteriliyor.Reformist siyasetçi aday Mesud Pezeşkiyan, 29 Eylül 1954'te Mahabad kentinde, İranlı Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Pezeşkiyan, Tebriz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Pezeşkiyan'ın siyasi hayatı, 1997 yılında Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak atanmasıyla başladı. Pezeşkiyan, 1993 yılında eşini ve çocuklarından birini trafik kazasında kaybetti. Geriye kalan iki oğlunu ve kızını tek başına büyüttü veb ir daha evlenmedi. Aynı zamanda İran-Türkiye Dostluk Derneği'nin de üyesidir.