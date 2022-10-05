İran’daki eylemlere liseliler de katıldı

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolara lise öğrencileri de katıldı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda okul üniformaları içindeki liseli öğrencilerin başörtülerini çıkararak salladıkları ve dini yetkililer aleyhinde sloganlar attıkları görülüyor. Karaj ve Şiraz kentlerinde onlarca kız öğrenci bir ana yolu trafiğe kapayarak başörtülerini salladı. Başkent Tahran'la ülkenin kuzey batısındaki Sakkız ve Sanandaj kentlerinde de lise öğrencileri benzer eylemler yaptı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, önceki gün yaptığı açıklamada ülkenin her yerine yayılan protestoların arkasında ABD ve İsrail'in olduğunu savunmuştu. Hamaney, "Bu isyan ve güvensizlik ortamı yurt dışındaki bazı İranlı hainlerin yardımıyla Amerika, işgalci sahte siyonist rejim ve onların paralı ajanları tarafından planlandı" demişti.