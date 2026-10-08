İran’daki İmam Humeyni Havalimanı'nda uluslararası uçuşlar yeniden başladı

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan İmam Humeyni Havalimanı'nda uluslararası uçuşlar yeniden başladı. İlk uluslararası sefer, Irak Havayolları tarafından gerçekleştirildi.

İran’daki İmam Humeyni Havalimanı’nda uluslararası uçuşlar yeniden başladı
İHA
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İran'ın başkenti Tahran'da bulunan İmam Humeyni Havalimanı'nda, ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle verilen aranın ardından uluslararası uçuşlar yeniden başladı.

İLK SEFER IRAK HAVAYOLLARINDAN

Saldırılar nedeniyle 28 Şubat'ta uluslararası uçuşların askıya alındığı havalimanına, bugün ilk uluslararası sefer Irak Havayolları tarafından gerçekleştirildi.

Irak'ın Necef Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağı, İmam Humeyni Havalimanı'na başarılı bir iniş yaptı. Söz konusu seferlerin iki yönlü olarak düzenli şekilde sürdürülmesi planlanıyor.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İRAN #TAHRAN #ABD #İSRAİL

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