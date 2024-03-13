İran’daki kutlamalarda 14 kişi öldü, 3 bin 253 kişi yaralandı

Başkent Tahran'da akşam saatlerinde başlayan kutlamalarda havai fişekler, maytaplar, zaman zaman da el yapımı patlayıcılar kullanıldı.

Kentte ateşlenen havai fişekler nedeniyle gökyüzünü adeta duman bulutu kapladı. Hemen her sokak ve caddede kullanılan havai fişekler ve patlayıcı maddeler nedeniyle ortalığı barut kokusu sardı.

Bazı parklarda toplananlar havai fişek gösterilerini izlemeyi, kimi Tahranlılar ise yaktıkları ateşin üstünden atlamayı tercih etti.

Şehrin dört bir tarafında duyulan patlama sesleri gece yarısına kadar aralıksız devam etti.