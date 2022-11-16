İran’daki protestolarda ateş açıldı: 5 ölü, 10 yaralı

İran Devlet Televizyonu, Huzistan eyaletine bağlı İzeh şehrinde silahlı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından halka ve emniyet güçlerine açılan ateş sonucu biri çocuk en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırı esnasında İzeh halkının, Mahsa Amini'nin ölümünü protesto etmek için yerel saatle 19.00'da şehir merkezinde toplandığı ve güvenlik güçlerinin de göstericileri dağıtmak için müdahale ettiği sırada iki motosikletlinin Kalaşnikof'la halkın ve emniyet güçlerinin üzerine ateş açtığı aktarıldı.