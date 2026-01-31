İran’daki protestolarda can kaybı 6 bin 563’e çıktı
İran’da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve ülke geneline yayılan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 563’e yükseldi.
İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), protestolara ilişkin son verileri paylaştı. Açıklamada, ülke genelinde ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda 6 bin 563 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada, 31 eyaletteki 203 şehre yayılan 660 protesto gösterisinde, 11 bin 21 kişinin yaralandığı ve 49 bin 70 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.