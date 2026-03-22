İran’dan 4 bin km uzaklıktaki üsse füze
İran'ın, yaklaşık 4 bin kilometre mesafede bulunan İngiltere ve ABD'nin Hint Okyanusu'ndaki ortak üssü Diego Garcia'ya balistik füze fırlattığı öne sürüldü. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, İran'ın, İngiltere ve ABD'nin Hint Okyanusu'nda bulunan ortak üssü Diego Garcia'ya iki orta menzilli balistik füze fırlattığı ancak füzelerin hiçbirinin üsse isabet etmediği iddiasına yer verildi. Yetkililer, füzelerden birinin uçuş sırasında başarısız olduğunu, diğerinin ise ABD'ye ait savaş gemisinden SM-3 önleyici füze ateşlenerek etkisiz hale getirildiğini belirtti. Gelişme İran'ın füze menziline ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. İran'ın, kendisine yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıktaki Diego Garcia Üssü'nü hedef alması, ülkenin füze menzilinin daha önce açıklanandan daha uzun olabileceğine işaret ediyor. ABD merkezli "Nükleer Silahların Kontrolü için Wisconsin Projesi" bünyesinde faaliyet gösteren İran Gözlem Örgütü (İran Watch), İran'ın yaklaşık 4 bin kilometre menzile ulaşabilen operasyonel füzelere sahip olduğunu belirtiyor. İngiliz Savunma Bakanlığı ise üssün İran tarafından hedef alındığını ancak hiçbir füzenin üssü vuramadığını doğruladı. Bu arada İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) karşı bir uyarı yaptı. Uyarıda, "ABD o ülkedeki kaynakları kullanıp güneydeki adalara karşı bir saldırı yaparsa biz de karşı hamle yaparız" denildi.