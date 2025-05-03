İran’dan ABD eleştirisi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin nükleer yakıt üretme hakkına sahip olduğunu belirterek, ABD'nin müzakerelerde "maksimalist talepleri ve provokatif söylemlerinin başarı şansını aşındırdığını" söyledi. Erakçi, ABD ile müzakere sürecine ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, medya üzerinden müzakerelerin temel unsurlarına ilişkin argümanlarını dile getirmekten kaçındığını ancak İran'ın nükleer programına ilişkin "yalanların tekrar edilmesinin temel gerçekleri değiştirmeyeceğini" ifade etti.

ABD'nin Tahran'ın barışçıl nükleer programı için uranyum zenginleştirmesine ihtiyacı olmayacağına dair iddiasına işaret eden Erakçi, "NPT'nin (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması) kurucu imzacısı olarak İran, tam nükleer yakıt döngüsüne sahip olma hakkına sahiptir. Nükleer silahları tamamen reddederken uranyumu zenginleştiren birkaç NPT üyesi vardır. İran dışında, birkaç Asya, Avrupa ve Güney Amerika ülkesi bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, ABD'nin müzakerelerdeki taleplerine ve saldırı tehditlerine işaret ederek, "Maksimalist konumlanma ve tahrik edici söylemler, başarı şansını aşındırmaktan başka bir işe yaramaz. Güvenilir ve kalıcı bir anlaşmaya ulaşmak mümkün. Tek gereken sağlam bir siyasi irade ve adil bir tutum." ifadelerini kullandı.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman'da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmişti.

Dördüncü tur müzakerelerin 3 Mayıs'ta Roma'da yapılacağı açıklanmıştı. Ancak görüşmelere aracılık yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, müzakerenin "lojistik nedenlerden" dolayı ertelendiğini duyurmuştu.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.