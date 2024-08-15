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Haberler Dünya Haberleri İran'dan ABD ve Batı'ya İsrail tepkisi: Bu dayanılmaz durumun asıl nedeni...
Giriş Tarihi: 15.8.2024 17:02 Son Güncelleme: 15.8.2024 17:02

İran'dan ABD ve Batı'ya İsrail tepkisi: Bu dayanılmaz durumun asıl nedeni...

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ile telefonda görüştü. İki lider bölgesel konuları ele alırken Bakıri, İsrail'in vahşeti karşısında sessiz kalmanın bu rejimi daha küstah hale getirdiğini söyledi.

AA
İran’dan ABD ve Batı’ya İsrail tepkisi: Bu dayanılmaz durumun asıl nedeni...

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Bakıri, Japon mevkidaşı Kamikawa Yoko ile telefonda bölgesel konuları görüştü.

"BU DAYANILMAZ DURUMUN ASIL NEDENİ..."

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarından bahseden Bakıri, "Bu dayanılmaz durumun asıl nedeni, bir yandan ABD ve bazı batılı ülkelerin Tel Aviv'deki suç çetesine yardım etmesi ve diğer yandan bazı batılı ülkelerin bu ırkçı rejimin suçuna karşı sessiz ve eylemsiz kalmalarıdır." dedi.

"BAZI ÜLKELER İSRAİL'İ DURDURMAYA YÖNLİK ADIMLARI ENGELLİYOR"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bazı ülkelerin İsrail'i durdurmaya yönelik adımları engellediğine işaret eden Bakıri, "Tecrübe, İsrail'in askeri vahşetine sessiz kalmanın bu rejimi daha küstah hale getirdiğini ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Japon Bakan Kamikava ise konuşmasında, bölgede yükselen gerilimden duyduklarını endişeyi dile getirerek gerilimin düşürülmesinin tüm tarafların çıkarına olacağını söyledi.

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İran'dan ABD ve Batı'ya İsrail tepkisi: Bu dayanılmaz durumun asıl nedeni...
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