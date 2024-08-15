İran’dan ABD ve Batı’ya İsrail tepkisi: Bu dayanılmaz durumun asıl nedeni...

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Bakıri, Japon mevkidaşı Kamikawa Yoko ile telefonda bölgesel konuları görüştü.

"BU DAYANILMAZ DURUMUN ASIL NEDENİ..."

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarından bahseden Bakıri, "Bu dayanılmaz durumun asıl nedeni, bir yandan ABD ve bazı batılı ülkelerin Tel Aviv'deki suç çetesine yardım etmesi ve diğer yandan bazı batılı ülkelerin bu ırkçı rejimin suçuna karşı sessiz ve eylemsiz kalmalarıdır." dedi.