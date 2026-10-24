İran’dan ABD ve İsrail’e açık tehdit: “Düşmanın en ufak hatasına katbekat cevap vereceğiz”

ABD ve İsrail'in mevcut şartlarda İran'a yönelik etkili bir operasyon yürütemeyeceğini ve söz konusu ülkelerin de bunu gayet iyi bildiğini dile getiren Muhibbi, "Düşman, İran halkı karşısında yenildi. Yanlışların tekrarlanması halinde yine yenilecekler. Düşmanın en ufak hatasına katbekat cevap vereceğiz." ifadelerini kullandı.