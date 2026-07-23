İran'dan ABD'nin saldırılarına destek veren ülkelere gözdağı: Meşru hedef olarak kabul edilecekler
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin düzenlediği saldırılara katkıda bulunan tarafların meşru hedefler olarak kabul edileceğini belirterek, "İran'a karşı herhangi bir saldırganlık, altyapımız dahil, güçlü ve kararlı bir yanıt vermemizi zorunlu kılacak." uyarısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve müttefiklerine gözdağı verdi. ABD'nin olası saldırılarına katkı bulunan ülkelerin "meşru hedef" olarak kabulş edileceğini dile getiren Erakçi, "Savunma doktrinimiz net: Göze göz, dişe diş." ifadesini kullandı.
"GÜÇLÜ VE KARARLI BİR YANIT VERMEMİZİ ZORUNLU KILACAK"
ABD'nin İran'a yönelik tehditlerinin ardından Erakçi ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.
"Savunma doktrinimiz net: Göze göz, dişe diş." ifadesini kullanan Erakçi, "İran'a karşı herhangi bir saldırganlık, altyapımız dahil, güçlü ve kararlı bir yanıt vermemizi zorunlu kılacak." uyarısında bulundu.
"MEŞRU HEDEFLER OLARAK KABUL EDİLECEKLER"
Erakçi, ABD'nin olası saldırılarına ilişkin de "Böyle bir saldırganlığa katkıda bulunanlar, desteğin türü ne olursa olsun, meşru hedefler olarak kabul edilecek." ifadesini kullandı.