İran’dan ABD’nin saldırılarına destek veren ülkelere gözdağı: Meşru hedef olarak kabul edilecekler

"Savunma doktrinimiz net: Göze göz, dişe diş." ifadesini kullanan Erakçi, "İran'a karşı herhangi bir saldırganlık, altyapımız dahil, güçlü ve kararlı bir yanıt vermemizi zorunlu kılacak." uyarısında bulundu.

"MEŞRU HEDEFLER OLARAK KABUL EDİLECEKLER"

Erakçi, ABD'nin olası saldırılarına ilişkin de "Böyle bir saldırganlığa katkıda bulunanlar, desteğin türü ne olursa olsun, meşru hedefler olarak kabul edilecek." ifadesini kullandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör