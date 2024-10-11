İran’dan ABD’nin müttefiklerine uyarı

Dünyanın gözü Filistin ve Lübnan topraklarında katliamlarını sürdüren İsrail'in İran'a yapmayı planladığı saldırıya kilitlenmiş durumda. İsrail'in daha önceki saldırılarına karşılık olarak İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti. Yediot Ahranot'un haberine göre, İsrail Güvenlik ve Siyasi Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında yaklaşık 4 saat süren oturumunun ardından İran'a yapılacak saldırıya ilişkin karar almadı, oylama yapılmadı. Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre ise İran, İsrail'in yapacağını duyurduğu misilleme saldırısında, askeri altyapılarını ya da hava sahalarını kullandıracak Ortadoğu'daki ABD müttefiki ülkeleri hedef almakla tehdit etti. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta ilk kez bir araya gelerek bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.