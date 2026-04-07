İran’dan ABD’ye Babülmendep resti: “Boğaz kapanır”

İngiliz basınına konuşan İranlı bir kaynak, bölgede yaşanan savaş hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kaynak ABD’nin "baskı altında teslimiyet" talebinden vazgeçmediği sürece Tahran’ın geri adım atmayacağını dile getirirken, "Eğer durum kontrolden çıkarsa, İran'ın müttefikleri Babülmendep Boğazı'nı da kapatacaktır" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 21:04 Son Güncelleme: 07 Nisan 2026 21:23

ABD ile İran arasında son dönemde artan gerilim ve karşılıklı tehditler sürerken, adı açıklanmayan İranlı bir kaynak, İngiliz basınına önemli açıklamalarda bulundu.

İranlı kaynak, İran ile ABD arasında Pakistan aracılığıyla mesaj alışverişinin sürdüğünü ancak Washington'un "baskı altında teslimiyet" talebinden vazgeçmediği sürece Tahran'ın herhangi bir esneklik göstermeyeceğini belirtti.