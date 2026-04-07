İran’dan ABD’ye Babülmendep resti: “Boğaz kapanır”

İngiliz basınına konuşan İranlı bir kaynak, bölgede yaşanan savaş hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kaynak ABD’nin "baskı altında teslimiyet" talebinden vazgeçmediği sürece Tahran’ın geri adım atmayacağını dile getirirken, "Eğer durum kontrolden çıkarsa, İran'ın müttefikleri Babülmendep Boğazı'nı da kapatacaktır" ifadelerini kullandı.

İran’dan ABD’ye Babülmendep resti: Boğaz kapanır
İHA

ABD ile İran arasında son dönemde artan gerilim ve karşılıklı tehditler sürerken, adı açıklanmayan İranlı bir kaynak, İngiliz basınına önemli açıklamalarda bulundu.

İran’dan ABD’ye Babülmendep resti: Boğaz kapanır

İranlı kaynak, İran ile ABD arasında Pakistan aracılığıyla mesaj alışverişinin sürdüğünü ancak Washington'un "baskı altında teslimiyet" talebinden vazgeçmediği sürece Tahran'ın herhangi bir esneklik göstermeyeceğini belirtti.

İran’dan ABD’ye Babülmendep resti: Boğaz kapanır

"TÜM BÖLGE KARANLIĞA GÖMÜLÜR"

Kaynak, Katar'ın İran'ın mesajlarını ABD'ye ve bölge ülkelerine ilettiğini ifade ederek, ABD'nin İran'daki enerji tesislerini hedef alması halinde "İran'ın misilleme saldırılarıyla tüm bölge ve Suudi Arabistan'ın tamamen karanlığa gömüleceğini" söyledi.

İran’dan ABD’ye Babülmendep resti: Boğaz kapanır

"BABÜLMENDEP BOĞAZI'NI DA KAPATIR"

Ayrıca gerilimin tırmanması durumunda bölgesel sonuçların daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulunan kaynak, "Eğer durum kontrolden çıkarsa, İran'ın müttefikleri Babülmendep Boğazı'nı da kapatacaktır" ifadelerini kullandı.

