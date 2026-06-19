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İran'dan ABD'ye gözdağı: Anlaşma ihlal edilirse bu kez daha sert bir tokat yerler

İran'dan ABD'ye gözdağı: Anlaşma ihlal edilirse bu kez daha sert bir tokat yerler

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'yi Tahran yönetimiyle varılan anlaşmanın kurallarına uyması konusunda uyardı. ABD'nin sözünü tutmaması halinde ezici bir yanıt vermekten çekinmeyeceklerini belirten Kalibaf, "Savaşta bir kez tokat yediler, aynı yolu seçerlerse bu kez daha sert bir tokat yerler." dedi.

Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 02:30 Son Güncelleme: 19 Haziran 2026 02:33

ABD ve İran arasında varılan anlaşmanın iki ülkenin devlet başkanları tarafından imzalanmasının ardından, Tahran yönetiminden Washington'a dikkat çeken bir uyarı geldi.

"DÜŞMANA EZİCİ BİR YANIT VERMEKTEN ÇEKİNMEYİZ" İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendilerine verilen görevin anlaşmanın şart ve hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Karşı tarafın sözünü tutmaması, anlaşmayı ihlal etmesi ve aşırı taleplerde bulunması durumunda, düşmana ezici bir yanıt vermekten çekinmeyiz" dedi.