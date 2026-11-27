İran'dan ABD'ye gözdağı! "Havada ve denizde eylemimizi beklesin"
İran Devrim Muhafızları Ordusu Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD'nin ülkesine uyguladığı deniz ablukasına tepki gösterdi. Musevi, Washington yönetimine uyarıda bulunarak, "Düşman, havada ve denizde eylemimizi beklesin." ifadelerini kullandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetimine uyarıda bulundu.
"HAVADA VE DENİZDE EYLEMİMİZİ BEKLESİN"
İran'a uygulanan hiçbir ablukanın halkın savunma direncini kıramayacağını ve bu tür uygulamaların kalıcı olamayacağını savunan Musevi, "Düşman, havada ve denizde eylemimizi beklesin." ifadelerini kullandı.
Musevi, ablukayı kırmanın kendileri için kesin bir görev olduğunu ve bu konuda kararlı olduklarını vurguladı.
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