İran’dan ABD’ye gözdağı: Tarihe geçecek bir karşılık veririz

Fars Haber Ajansı'na göre İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Tahran'da bir araya geldi.

Görüşmede, ABD'ye güvenmediklerini dile getiren Rızayi, ABD'nin diplomasi ve müzakerelere defalarca ihanet ettiğini ifade etti.