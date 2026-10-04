İran’dan ABD’ye Hürmüz resti: 7 şart uygulanmadan açılmayacak

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Meclisin basına açık oturumunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'lilerin medyada yer alan açıklamalarının aksine arabulucular üzerinden İran'a öneride bulunduklarını söyleyen Kalibaf, "Tek taraflı taleplerde bulunma döneminin bittiğini ve İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bilmeleri gerekiyor." diye konuştu.

Kalibaf, ABD'nin İran'ın kararlılığını iyi bildiğini ve iç kamuoyunda algı oluşturmak için ekonomik baskı ve askeri girişimlere ilave olarak tehdit söylemlerini artırdığını savundu.

Ülkesinin sosyal medyada yer alan tehdit içerikli açıklamalara göre değil gerçeklere göre politika belirlediğini söyleyen Kalibaf, ABD'lilerin yaptığı "çelişkili" açıklamalarının İran halkının zihnini karıştırmayı amaçladığını dile getirdi.