İran’dan ABD’ye Hürmüz resti

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı merkezli gerilim tırmanırken karşılıklı restleşme ve tehditler de sürüyor. Hürmüz'den ticari gemilerin geçmesi için yapılan geçici anlaşmaya rağmen, su yoluna ilişkin anlaşmazlık, ABD ve İran arasındaki çatışmaları yeniden alevlendirdi. ABD ordusu dün İran'a yönelik yeni hava saldırıları düzenlediğini ve Buşehr, Çabahar, Cask, Konarak, Bender Abbas ile Ebu Musa Adası dahil çok sayıda askeri hedefi vurduğunu açıkladı. Saldırıya uğrayan şehirlerde şiddetli patlama sesleri duyuldu. ABD ordusunun İran'ın Hürmüzgan eyaletine düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. İran ise ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerine saldırılar düzenledi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki iki petrol tankerine seyir füzeleriyle düzenlediği saldırılar sonucu bir Hint mürettebatın hayatını kaybettiğini, sekiz kişinin de yaralandığını açıkladı.

'DÜŞMANIN UYKUSU KAÇACAK'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik operasyonların süreceğini belirtirken bir yandan da diplomatik çözüm ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını söyledi. İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya ise Hürmüz Boğazı'nın "asla ABD'nin saldırılarıyla açılmayacağını, bunun tek yolunun İran halkının haklarına saygı duymaktan geçtiğini" ifade etti. Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nin yönetimine ilişkin kritik bir yasa tasarısını Meclis gündemine taşırken, "Sonraki adımlar düşmanlarımızın uykusunu kaçıracaktır" mesajını verdi. Trump geçtiğimiz gün Hürmüz Boğazı'na ablukayı geri getireceklerini açıklamıştı.