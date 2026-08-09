İran’dan ABD’ye Hürmüz resti: Asla geri adım atılmayacak

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Laricani, Konsey toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Laricani, "İran, Hürmüz Boğazı konusunda bedeli ne olursa olsun geri adım atmayacaktır. Hürmüz Boğazı eski koşullarına dönmeyecek. Serbest geçiş istiyorlarsa, mutabakat muhtırasının şartlarına uymaları gerekiyor" dedi.

İran'ın düşmanlarının tüm güçleriyle ülkeyi kuşatma altına almaya çalıştığını dile getiren Laricani, buna rağmen İran'ın 40 yılı aşkın bir süredir yaptırım deneyimine sahip olduğunu belirtti.