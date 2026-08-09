İran'dan ABD'ye Hürmüz resti: Asla geri adım atılmayacak

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Başkanı Sadık Amuli Laricani, ülkesinin Hürmüz Boğazı konusunda bedeli ne olursa olsun geri adım atmayacağını söyledi. İran'ın düşmanlarının tüm güçleriyle ülkeyi kuşatma altına almaya çalıştığını dile getiren Laricani, buna rağmen İran'ın 40 yılı aşkın bir süredir yaptırım deneyimine sahip olduğunu belirtti.

İran’dan ABD’ye Hürmüz resti: Asla geri adım atılmayacak
AA

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Laricani, Konsey toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

İran’dan ABD’ye Hürmüz resti: Asla geri adım atılmayacak

Laricani, "İran, Hürmüz Boğazı konusunda bedeli ne olursa olsun geri adım atmayacaktır. Hürmüz Boğazı eski koşullarına dönmeyecek. Serbest geçiş istiyorlarsa, mutabakat muhtırasının şartlarına uymaları gerekiyor" dedi.

İran’dan ABD’ye Hürmüz resti: Asla geri adım atılmayacak

İran'ın düşmanlarının tüm güçleriyle ülkeyi kuşatma altına almaya çalıştığını dile getiren Laricani, buna rağmen İran'ın 40 yılı aşkın bir süredir yaptırım deneyimine sahip olduğunu belirtti.

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İran’dan ABD’ye Hürmüz resti: Asla geri adım atılmayacak

Laricani, İran halkı ve silahlı kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nda bulunduğunu belirterek, söz konusu su yolundaki egemenliğin İran'a ait olduğunu ileri sürdü.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#İRAN #HÜRMÜZ BOĞAZI

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