İran'dan ABD'ye "Hürmüz" resti: Tam yönetimimiz ve kontrolümüz altında
İran'da Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduklarına dair açıklamasına tepki göstererek, "İran'ın izni ve gözetimi dışında hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapamayacağını" dedi.
İran'da savaşı koordine eden en üst askeri birim olan Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, konuya ilişkin görüntülü açıklama yayımladı.
"ABD ORDUSUNUN 'ÇARESİZLİĞİNİ VE ACİZLİĞİNİ' GÖSTERİYOR"
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduklarına dair açıklamasına değinen Zülfikari, söz konusu iddianın ABD ordusunun "çaresizliğini ve acizliğini gösterdiğini" savundu.
Zülfikari, Hürmüz Boğazı'nın, geçmişte olduğu gibi "İran'ın tam yönetim ve kontrolü" altında olduğunu ifade ederek, "İran Silahlı Kuvvetleri'nin izni ve gözetimi olmadan hiçbir ticari gemi veya tankerin bu boğazdan güvenli bir şekilde geçemeyeceği açıklanmıştır." dedi.
"HER TÜRLÜ TEHDİDE EZİCİ KARŞILIK VERECEĞİZ"
İranlı Sözcü, ABD'nin bölgede "kötülük ve güvensizlik" peşinde olduğunu ve İran'a karşı her türlü tehdide "ezici" karşılık vereceklerini söyledi.
NE OLMUŞTU?
ABD Başkanı Trump, dün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu ve bu kontrolü ellerinde tutabileceklerini düşündüğünü ifade etmişti.