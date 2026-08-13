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İran'dan ABD'ye "Hürmüz" resti: Tam yönetimimiz ve kontrolümüz altında

İran'dan ABD'ye "Hürmüz" resti: Tam yönetimimiz ve kontrolümüz altında

İran'da Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduklarına dair açıklamasına tepki göstererek, "İran'ın izni ve gözetimi dışında hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapamayacağını" dedi.

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2026 18:04 Son Güncelleme: 13 Ağustos 2026 18:20

İran'da savaşı koordine eden en üst askeri birim olan Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, konuya ilişkin görüntülü açıklama yayımladı.

"ABD ORDUSUNUN 'ÇARESİZLİĞİNİ VE ACİZLİĞİNİ' GÖSTERİYOR" ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduklarına dair açıklamasına değinen Zülfikari, söz konusu iddianın ABD ordusunun "çaresizliğini ve acizliğini gösterdiğini" savundu. Zülfikari, Hürmüz Boğazı'nın, geçmişte olduğu gibi "İran'ın tam yönetim ve kontrolü" altında olduğunu ifade ederek, "İran Silahlı Kuvvetleri'nin izni ve gözetimi olmadan hiçbir ticari gemi veya tankerin bu boğazdan güvenli bir şekilde geçemeyeceği açıklanmıştır." dedi.